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انفجار عبوة ناسفة في فناء مدرسة ابتدائي بولاية مونتانا الأمريكية
الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 10:54 م
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أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، انفجار عبوة ناسفة في فناء مدرسة ابتدائية بولاية "مونتانا".
وقال مكتب مأمور مقاطعة "لويس أند كلارك" بمونتانا - حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - إن الانفجار لم يسفر عن وقوع أيه إصابات، مضيفا أنه تم إجلاء جميع طلاب مدرسة "روسيتر" الابتدائية.
وقال مكتب مأمور مقاطعة "لويس أند كلارك" بمونتانا - حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - إن الانفجار لم يسفر عن وقوع أيه إصابات، مضيفا أنه تم إجلاء جميع طلاب مدرسة "روسيتر" الابتدائية.