انفجار عبوة ناسفة في فناء مدرسة ابتدائي بولاية مونتانا الأمريكية

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، انفجار عبوة ناسفة في فناء مدرسة ابتدائية بولاية "مونتانا".



وقال مكتب مأمور مقاطعة "لويس أند كلارك" بمونتانا - حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - إن الانفجار لم يسفر عن وقوع أيه إصابات، مضيفا أنه تم إجلاء جميع طلاب مدرسة "روسيتر" الابتدائية.