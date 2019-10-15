الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 الموافق 16 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

عالم

افتتاح معرض فرانكفورت الدولي للكتاب

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 10:53 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
اُفتتحت مساء اليوم الثلاثاء، النسخة الحادية والسبعين من معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، أكبر معرض من نوعه في العالم.

وشارك في مراسم الافتتاح ولي العهد النرويجي هاكون، وقرينته ميته-ماريت بالإضافة إلى رئيسة الوزراء النرويجية ايرنا سولبرج، ومن الجانب الألماني هايكو ماس، وزير الخارجية، وفولكر بوفير رئيس حكومة ولاية هيسن (فرانكفورت تقع في ولاية هيسن).

تجدر الإشارة إلى أن النرويج هي ضيف شرف معرض العام الحالي.

وتفتح صالات معرض فرانكفورت أبوابها للزائرين غدا الأربعاء، ويشارك في المعرض نحو 7450 جهة عرض من 104 دول.
من جانبه، قال هاينريش ريتمولر، رئيس اتحاد بورصة تجارة الكتاب الألماني، في آخر كلمة افتتاح يلقيها أثناء توليه هذا المنصب:" نحن مدعوون حتى يوم الأحد المقبل إلى أن ننظر كيف يمكن لنا كقطاع ثقافي وإعلامي أن نقدم إسهاما للقضايا الملحة في عصرنا".

وأضاف: "لنعمل سويا من أجل تعزيز أهمية قيمنا الديمقراطية والليبرالية، ومن أجل ترسيخ الثقة في قوة الكلمة، ومن أجل نظرة لعالم أكثر عدالة واستدامة"، وتابع " لقد نجحت دور النشر والمكتبات في إثبات نفسها في ظل تنامي المنافسة الإعلامية".

كانت قيمة مبيعات الكتب في ألمانيا حققت نموا بنسبة 5ر2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من.2018
بينما كانت عائدات بيع الكتب قد سجلت تراجعا بنسبة 1ر1% في خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي.

وحققت مبيعات الكتب المتخصصة نجاحا من نوع خاص في العام الحالي إذ ارتفعت بنسبة 6ر9%، وقال ريتمولر:" الكثير من الناس يبحثون عن التوجيه والمعلومات الموثوقة حتى يتمكنوا من فهم التطورات المجتمعية بصورة أفضل".
وكان ولي العهد وزوجته قدما إلى فرانكفورت على متن قطار خاص يقل نحو 20 مؤلفا.

وخلال كلمة الافتتاح تلت زوجة ولي العهد قصيدة بالنرويجية تحمل سطورها الأولى شعار ضيف شرف المعرض هذا العام " الحلم فينا".
وقالت رئيسة الوزراء النرويجية إن هذا الحلم يدور حول المشاركة.

وتطرقت الكلمات الافتتاحية إلى العديد من القضايا كالهجوم المعادي للسامية في مدينة هاله، والعولمة والرقمنة وأزمة المناخ والهجرة والأنظمة الاستبدادية، واستدعت هذه الكلمات قوة الأدب، وقد لخصت اريكا فاتلاند، أديبة الرحلات النرويجية كل ذلك في عبارة:"الديكتاتوريون يخافون الكلمة المكتوبة".

من جانبه، قال وزير الخارجية الألماني: "في عالم متعطش إلى إجابات سريعة، تساعد القوة البطيئة للأدب في حمايتنا من ردود الفعل الاستبدادية والانعزالية وقبل كل شيء من الإجابات الساذجة".

وأضاف الوزير الألماني أن القراءة تجبر على الانخراط وتتطلب القبول بالمواقف الأخرى وتسمح بالتأويلات.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

تركى آل الشيخ: سحب جميع القضايا المرفوعة ضد إدارة الأهلى

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل قرار الحكومة بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور

منذ يومين

تعرف على أسعار الحديد اليوم فى الأسواق

منذ ساعة و 7 دقيقة

فتح الله جولن يفضح مخطط أردوغان لتدمير تركيا

ads

الصور

image description

أبطال "بين بحرين" يحتفلون بالعرض الخاص

image description

صور ودية مصر وبوتسوانا

image description

صور نجوم الفن في حفل "بالشباب تحيا الأمم" بالهناجر

image description

تكريمات حفل ختام مهرجان الاسكندرية

image description

توافد نجوم الفن علي حفل ختام مهرجان الأسكندرية

الأكثر قراءة

فتح الله جولن يفضح مخطط أردوغان لتدمير تركيا

عبدالله السعيد: تقييم الجمهور ظلمنى و"مش زعلان" من أبوتريكة (فيديو)

الأجراء.. محمد علي ووائل غنيم يتلقيان أوامرهما من مركز تكنولوجي تابع للجزيرة

أول تعليق لـ"صلاح" بعد صوره مع العارضة البرازيلية

أيام زمان

"بنت البلد".. قصة إهانة تحية كاريوكا لرئيس تركيا (صور)

تعرّف على يوميات تحية كاريوكا داخل السجن

"قفزة من الشباك" أنقذت محمد فوزي من تحرش عجوز به في بدايته الفنية

تعرف على سبب انفصال سهير رمزي عن حلمي بكر

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

الشموع المعطر تزيد من احتمال الإصابة بسرطان الرئة

أفضل المأكولات للتخلص من انتفاخ المعدة

غياب التوعية يهدد بزيادة عدد مريضات سرطان الثدي بإيران

تطوير جهاز جديد لعلاج مرض السكر والبدانة

الرئيس نيوز

أبوالغيط: معظم الدول العربية ستساند مصر في ملف "سد النهضة"

الثلاثاء.. وزير الإسكان يواجه 33 طلب إحاطة في "النواب"

"الصحة": لا توجد حالات "التهاب سحائي" في مدارس الإسكندرية

طلاق بائن بين "حماس" ودمشق بعد تأييد الحركة لـ"نبع السلام" التركية

منوعات

كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2019 أون لاين

نجمة بوليوود "كاجول" أحدث المنضمين لـ"نتفليكس"

إيقاف بيع منتجات السجائر الإلكترونية للجيش الأمريكى

مانشستر يونايتد يصلي من أجل لبنان

كشكول

"آداب سوهاج" تحتفل باستقبال الطلاب الجدد

مصري يحصل على لقب أستاذ القرن الحادي والعشرين من جامعة في غانا

لمعلمي اللغة الألمانية.. تعرف علي شروط الحصول علي منحة تدريبية

جامعة المنوفية تتقدم فى الهندسة وعلوم الحاسب فى تصنيف THE العالمى

إسلام سياسي

سي إن إن: الحرب على داعش كانت إهدار للمال والجهد

باحث دولي: داعش شمت في انقلاب ترامب على الأكراد

موقع أمريكي : أوربا في خطر بسبب داعش

بيزنس انسايدر: داعش انتظر فرصة عودته بفارغ الصبر


زيت وسكر

حقيقة رصد حالات مصابة بالالتهاب السحائي بالمدارس 

معلومات هامة عن لجنة البت فى طلبات التصالح بمخالفات المباني

كيف استعدت الأقصر لتطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد؟

لمزارعى التين.. إليك أهم العمليات الواجب مراعتها!

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
القس إبراهيم سعيد.. البنّاء الحكيم
القس. رفعت فكرى
السعادة والثقة بالنفس
ثروت الخرباوي
إن الإخوان إذا دخلوا دولة أفسدوها
ماجد حبته
الرئيس التونسى.. ورجس الإخوان
المزيد

الثقافة

"القداس الجنائزي" ليوهان برامز على نوتة "السيمفوني" بالأوبرا.. السبت

ورش الخطابة والإلقاء ضمن الدوري الثقافي الفني بالدقهلية

"المرأة المصرية تحت المظلة الأفريقية" في بيت ثقافة القصير

"انتصارات وعبر في حرب أكتوبر المجيدة" بقصر ثقافة الشلاتين

صفحتنا ع الفيس بوك