سويسرا تفوز على أيرلندا بثنائية في تصفيات يورو 2020

فاز منتخب سويسرا الأول لكرة القدم على ضيفه منتخب أيرلندا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب جنيف، ضمن لقاءات المجموعة الرابعة في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.



وأحرز هدفي سويسرا هاريس سيفيروفيتش في الدقيقة 16، وشان دوفي لاعب أيرلندا الذي أحرز هدفا في مرماه في الدقيقة 90 من عمر المباراة.



وبهذا الفوز، رفع منتخب سويسرا رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث، وتجمد رصيد أيرلندا عند 12 نقطة في المركز الثاني.