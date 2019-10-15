شاهد.. رانيا يوسف بـ "لوك جديد" داخل الكوافير

شاركت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها ومتابعيها، صورا جديدة عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت رانيا يوسف بالفيديو، داخل الكوافير أثناء عمل لوك جديد لها بتصفيف شعرها وقص الأجزاء الأمامية من الشعر المنسدلة على الوجه.



وحاز الفيديو على إعجاب عدد كبير من متابعيها الذين تغزلوا في جمالها.



يُذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف، الفيلم القصير "ليلة حب" وتدور أحداثه في إطار الأكشن والتشويق.

