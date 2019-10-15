وكيل "صحة الإسكندرية" يكشف حقيقة انتشار مرض الالتهاب السحائي بين التلاميذ

نفى الدكتور علاء الدين عثمان وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسكندرية، ما تردد حول انتشار مرض الالتهاب السحائي بين التلاميذ بالإسكندرية، قائلا: إنه لا صحة لوجود أي حالة اشتباه في الإصابة بمرض الالتهاب السحائي في المحافظة.



وقال "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى، أن ما تردد حول انتشار مرض الالتهاب السحائي بين التلاميذ بالإسكندرية "شائعات"، متابعا: "أحفادي في المدارس وكل المدارس آمنة وفي تلك المرض هناك أمراض كثيرة تصيب الأطفال".



وأوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسكندرية، أن الطفلة التي توفيت اليوم بمستشفى الصدر ليس بسبب إصابتها بالالتهاب السحائي، لافتا إلى أنها كانت تعاني من ارتفاع درجة حرارة وقيء، ونتائج تحليل الالتهاب السحائي لها سلبية وتوفيت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وصدمة تسمميه.



وأردف: الحالات التي تم الادعاء بأنها مصابة بالتهاب "غير صحيحة" وبالرغم من ذلك تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.



وأكمل: "لم يتم إغلاق أي مدرسة في الإسكندرية، ونتعاون مع مدير التعليم بالمحافظة، ونعمل تحت إشراف محافظ الإسكندرية"، متابعا: "معندناش أي مشاكل".

