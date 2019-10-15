شاهد.. ابنة دانييلا زوجة سيسك فابريجاس تخطف الأنظار بجمالها

تحرص اللبنانية دانييلا سمعان، زوجة اللاعب الأسباني سيسك فابريجاس، لاعب خط وسط نادي موناكو، على مشاركة متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، بصور لابنتها الكبرى ماريا تكتوك.



واستطاعت ماريا، أن تخطف الأنظار من والدتها بسبب جمالها كما أنها تمتلك الكثير من ملامح والدتها، والتي حققت شهرة واسعة بعد زواجها من النجم سيسك فابريجاس.



وكانت دانييلا سمعان، قد انفصلت عن زوجها اللبناني إيلي تكتوك، من أجل حبيبها سيسك، والذي ارتبطت به بعد علاقة دامت لمدة سبع سنوات، واحتفلا بزفافهما بعد عام من إنجابهما أول طفل لهما والذي أطلق عليه اسم "ليوناردو".

