تجدد الاشباكات بين الشرطة والمتظاهرين المطالبين بانفصال كتالونيا

تجدد المظاهرات المواطنين فى إقليم كتالونيا، المطالبين بفصل الإقليم من إسبانيا، فيما نشبت اشتباكات وأعمال الشغب من جانب المتظاهرين تجاه قوات الشرطة.



وبثت قناة "إكسترا نيوز" فيديو ظهر فيه انتشار الحرائق فى شوارع إقليم كتالونيا، والتى أشعلها المتظاهرون المطالبون بفصل الإقليم عن إسبانيا.



كان خوسيب بوريل القائم بعمل وزير خارجية إسبانيا قال اليوم الثلاثاء، إن مسألة السعى لاستقلال إقليم كاتالونيا لم تنته بإصدار أحكام بالسجن على تسعة من زعماء الانفصاليين، داعيا إلى الحوار فى إطار الدستور.