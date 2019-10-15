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أحمد موسى: حرب أكتوبر تضم أسرارًا لم يتم الكشف عنها حتى الآن

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 10:31 م
الإعلامي أحمد موسى،
الإعلامي أحمد موسى،
رباب الأهواني
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن حرب أكتوبر ما زالت تضم أسرارا لم يتم الكشف عنها حتى الآن، مشيرا إلى أن هناك أمورا يمكن الإفصاح عنها، وأمورا أخرى تخص الأمن القومي.

وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن رجل الدولة يعرف جيدا ما يمكن إذاعته وعرضه للرأي العام، وما لا يمكن عرضه، حتى إن مرت عشرات السنين.

وأوضح مقدم برنامج "على مسئوليتي"، أن بعض الدول ومنها أمريكا، ترفع الحجاب عن أسرار الأحداث المهمة بعد 30 سنة، إلا أنه لا يتم الكشف عن كل الأسرار، وما يتم الكشف عنه يجب ألا يضر بالأمن القومي.

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