فتح الله جولن يفضح مخطط أردوغان لتدمير تركيا

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، خلال برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، فيديو لزعيم المعارضة التركي فتح الله جولن، والذي يكشف فيه تعنت تركيا في التعامل مع الأزمة السورية.

وأوضح جولن في الفيديو، أنه نصح أعضاء الحكومة التركية من قبل بأن يكون هناك تعامل آخر مع الأزمة السورية بأن يتم التفاوض على استمرار بشار الأسد لمدة معينة في الحكم ثم يتم الانتقال السلمي للسلطة، ولكنهم أصروا على المسار الحالي.

ولفت الباز، إلى أن هذا الفيديو يعكس أن ما يحدث حاليا في سوريا كان مخططا له من قبل، وكذلك الاعتداء على الأراضي السورية.