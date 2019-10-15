"مستقبل وطن" بقنا يفتح 16 فصلًا جديدًا لمحو الأمية

أعلنت أمين المرأة بحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، سحر صدقي، فتح 10 فصول جديدة لمحو الأمية بمراكز دشنا ونقادة وقفط وقوص بواقع أربعة فصول تستهدف محو الأمية للمرأة بتلك المراكز.



وأكدت صدقي - خلال اجتماعها بأمينات المرأة على مستوى المراكز وأعضاء هيئة مكتب المحافظة اليوم الثلاثاء- توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية "أنا مصري" لتدريب المرأة كيفية إعداد دراسات الجدوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والإدارة والتسويق لتلك المشروعات؛ لإحداث تنمية اقتصادية للأسر.



وأشارت إلى أن الاجتماع تناول خطط تنفيذ مبادرة "أنت عظيمة" وما تم تنفيذه علي الأرض بمختلف المراكز فضلا عن مناقشة خطة عمل المرحلة المقبلة.