3 أهداف في الشوط الثاني تمنح الأردن الفوز على نيبال

سجل الأردن ثلاثة أهداف في الشوط الثاني ليفوز 3- صفر على نيبال في المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 اليوم الثلاثاء.

ورفع الأردن رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثانية التي تتصدرها أستراليا بتسع نقاط من ثلاثة انتصارات بعد فوزها 7-1 في تايوان في وقت سابق اليوم.

وتأتي الكويت في المركز الثالث برصيد أربع نقاط وتتقدم بنقطة واحدة على نيبال بينما تتذيل تايوان الترتيب بدون نقاط من ثلاث مباريات.

وسجل فراس شلباية الهدف الأول للمنتخب الأردني من ركلة جزاء في الدقيقة 56، وضاعف أحمد عرسان النتيجة في الدقيقة 78 بتسديدة خدعت حارس الفريق الزائر وسكنت الشباك.

واختتم بهاء فيصل الأهداف بضربة رأس من مدى قريب بعد تمريرة عرضية من ياسين البخيت قبل دقيقتين على النهاية.

وتتأهل الفرق الفائزة بصدارة المجموعات الثماني، بالإضافة لأفضل أربعة فرق تحتل المركز الثاني، إلى الدور الثالث في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.