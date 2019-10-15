عمرو محمود عن مؤتمر الحوار الدولي حول الهجرة: من أهم الفعاليات الدولية

قال عمرو محمود، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمنتدى شباب العالم، إن مؤتمر الحوار الدولي حول الهجرة بجنيف من أهم المؤتمرات والفعاليات الدولية التي تناقش فكرة الهجرة وإدارة المنظومة لهذه القضية، مشيرا إلى أنه ليس كل الهجرة "غير شرعية".



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، أن هناك الهجرة الشرعية والتي تستفيد منها الكثير من الدول وتعتبر اقتصاد لها.



وأوضح عضو لجنة العلاقات الخارجية بمنتدى شباب العالم، أن شعار المؤتمر لهذا العام سيكون الشباب، وكيف يصبح الشباب فاعل أساسي في إدارة الهجرة، وكان مساحة لوفد من منتدى شباب العالم لاستعراض تجربته في هذا الملف.



يُذكر أن منتدى شباب العالم يُشارك في مؤتمر الحوار الدولي حول الهجرة بجنيف.



