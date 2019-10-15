فنلندا تهزم أرمينيا بثلاثية في التصفيات المؤهلة ليورو 2020

فاز منتخب فنلندا لكرة القدم على ضيفه منتخب أرمينيا 3 صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أوروبا (يورو 2020).

وسجل أهداف منتخب فنلندا فريدريك يانسن في الدقيقة 31 وتيمو بوكي (هدفين) في الدقيقتين 61 و.88

ورفع منتخب فنلندا رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد أرمينيا عند عشر نقاط في المركز الثالث.

وكان المنتخب الإيطالي ضمن رسميا تأهله إلى نهائيات بطولة أمم أوروبا، عن هذه المجموعة، عقب فوزه على المنتخب اليوناني 2 صفر يوم السبت الماضي.