المنتخب التشيلي يقلب تأخره أمام نظيره الغيني للفوز 32 وديًا

قلب المنتخب التشيلي الأول لكرة القدم تأخره بهدف نظيف أمام نظيره الغيني إلى فوز 3 2 خلال المباراة الودية التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، على ملعب خوسيه ريكو بيريز بمدينة أليكانتي الإسبانية.





وتقدم المنتخب الغيني بهدف سجله إبراهيما كونتي في الدقيقة 38 وتعادل جيان مينسيس لتشيلي في الدقيقة 64 ثم أضاف إيستيبان بافيز الهدف الثاني للمنتخب التشيلي في الدقيقة 71 قبل أن يختتم أرتورو فيدال أهداف تشيلي في الدقيقة 74، ثم قلص المنتخب الغيني الفارق بتسجيل الهدف الثاني عن طريق إبراهيما كامارا في الدقيقة 80





ويستعد المنتخب الغيني لمواجهة مالي في نوفمبر المقبل في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم إفريقيا، حيث تضم المجموعة أيضا منتخبي ناميبيا ومنتخب متأهل من الدور التمهيدي للتصفيات.