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مصر

سفيرنا بالسودان يؤكد دعم القاهرة الثابت للخرطوم

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 09:23 م
السفير المصري في
السفير المصري في السودان حسام عيسى
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أكد السفير المصري في السودان حسام عيسى، لوزيرة خارجية السودان أسماء محمد عبدالله، دعم مصر الثابت للسودان ورغبتها في تعزيز التعاون معه في كل المجالات وتنسيق المواقف وتبادل الدعم في المحافل الدولية.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، إن وزيرة الخارجية التقت اليوم السفير حسام عيسى، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعم المجتمع الدولي للسودان خلال الفترة الانتقالية.

وأكد السفير حسام عيسى أن مصر سوف تواصل دعمها للسودان بالتركيز على المشروعات الإستراتيجية للوصول لمرحلة التكامل، مشيرا في هذا الصدد إلى اكتمال الترتيبات لتنفيذ المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي بين البلدين.

وأشار أيضا إلى أن مصر سوف تقوم بإرسال وفود علاجية إلى مختلف مناطق السودان، خصوصًا المناطق التي تأثرت بالسيول والأمطار، موضحا أن مصر ترغب في عقد مؤتمر المانحين، والمشاركة في اجتماعات "أصدقاء السودان".

وقال بيان وزارة الخارجية السودانية إن السفير المصري تحدث عن المبادرة المصرية الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، مؤكدًا أهمية التنسيق بين السودان ومصر وإيجاد حلول بما يعود بالفائدة على البلدان الثلاثة.

وأضاف البيان أن السفير المصري تطرق لعدد من القضايا القنصلية أبرزها الطلاب السودانيون في مصر، الذين تعاملهم مصر معاملة الطلاب المصريين.

من جانبها، أشادت وزيرة الخارجية السودانية بالعلاقات الإيجابية بين البلدين والتعاون الثنائي بينهما في العديد من المجالات، وعبرت عن تقديرها للدعم المصري للسودان.

كما أوضحت أهمية دعم المجتمع الدولي للسودان في المرحلة القادمة، وإزالة كافة القيود المفروضة على السودان، وعلى رأسها رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

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