أبوبكر: الشرطة التركية تلقي القبض على متظاهرين عارضوا تدخل أردوغان في سوريا

قال الإعلامي خالد أبوبكر، إنه يوجد تيار من المعارضة الداخلية في تركيا يناهض التدخلات التركية في الأراضي السورية، وما كان من أردوغان إلا أن قام بالقبض على عدد من العناصر المعارضة لقرار التدخل العسكري في سوريا.



وأضاف خلال حلقة برنامج "الحياة اليوم"، والمذاع عبر فضائية "الحياة": "قامت عناصر من الشرطة العسكرية التركية اليوم بفض تجمع لأعضاء حزب التجمع الجمهوري التركي المعارض، وقامت بالقبض والاعتداء والضرب للمتجمعين لرفضهم التجاوزات التي يقوم بها الجيش التركي في سوريا".



وتابع: "صحيفة زمان التركية، أعلنت أنه يوجد 21 دولة وقعت على وثيقة ضد تركيا، بعنوان نتضامن مع الشعب الكردي وشعوب شمال سوريا المقاومة، وتم توقيع 200 شخص عليها حتى هذه اللحظة".



وأكد أن جرائم أردوغان هي جرائم حرب لن تمر بمرور الزمن ويجب محاكمته عليها فورًا.



