أحمد موسى: حان الوقت لاتخاذ قرارات قوية عربية موحدة ضد تركيا

أعرب الإعلامي أحمد موسى، عن استيائه من جامعة الدول العربية بسبب عدم اتخاذها أي قرار ضد تركيا بعد غزوها سوريا، قائلًا: "شكلنا مش لطيف قدام العالم".



وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية، صدى البلد: أن الدول العربية يجب أن يكون لها موقف قوي تجاه تركيا كما فعل الاتحاد الأوروبي الذي اتخذ قرارات قوية، مشيرا إلى أن لهجة حديثهم عن الغزو التركي قوية.



وأوضح مقدم برنامج "على مسئوليتي" أن القادة العرب أدانوا الغزو التركي لكنهم لم يتخذوا أي قرارات، متابعًا: "حان الوقت لاتخاذ قرارات قوية عربية موحدة ضد تركيا".

