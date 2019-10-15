فنلندا تضرب أرمينيا بثلاثية في تصفيات "يورو 2020"

فاز منتخب فنلندا على ضيفه الأرميني بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن لقاءات المجموعة العاشرة في التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020).



سجل أهداف منتخب فنلندا، فريدريك يانسن في الدقيقة 31، وتيمو بوكي (هدفين) في الدقيقتين 61 و88.

بهذا الفوز، رفع منتخب فنلندا رصيده إلى 15 نقطة، في المركز الثاني بالمجموعة العاشرة، بينما توقف رصيد أرمينيا عند 10 نقاط في المركز الثالث.



وكان المنتخب الإيطالي قد ضمن رسميا تأهله عن هذه المجموعة، عقب فوزه على اليونان (20)، السبت الماضي.