بعد هطول الأمطار على حرائق لبنان.. نادين نجيم: "بشكرك يارب"

أعربت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عن سعادتها بتدخل العناية الإلهية لوقف النيران التي اندلعت في لبنان، مساء أمس، وذلك بعد سقوط الأمطار على الغابات المحترقة.



وكتبت "نجيم"، عبر حسابها بـ"تويتر": "بشكرك من قلبي يا رب لأنه استجبت لصلواتنا وخليت الدني تمطر علينا مع أنه الطقس على جوجل ما كان بيقول هيك أبدًا".



وتابعت: " سبحانك يا الله لما تقول كن فيكون رحمتك عزاء المظلومين".



واندلعت حرائق ضخمة في عدة مناطق لبنانية، وأتى الحريق على آلاف الأمتار المتصلة بعدد من الأبنية السكنية وجامعة رفيق الحريري، وساهمت الرياح الشديدة في امتداد النيران وفقدان السيطرة عليها.

