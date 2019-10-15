"سلطان الدماء".. "الدستور" تكشف حصاد أسبوع من الغزو التركى لشمال سوريا

تسببت العملية العسكرية التركية فى شمال سوريا، بعد مرور أسبوع على انطلاقها، فى نزوح أكثر من ٢٧٥ ألف شخص، ومقتل ١٣٥ عنصرًا من قوات سوريا الديمقراطية، ذات الأغلبية الكردية، فيما استُشهد نحو ٦٩ مدنيًا فى القصف المدفعى والجوى والإعدامات الميدانية التى نفذتها القوات التركية والفصائل الموالية لها، مع إصابة ١٢٠ آخرين.

وتحتدم المعارك فى شمال سوريا بين القوات الكردية من جهة والقوات التركية والإرهابيين السوريين الموالين لها من جهة أخرى، وذلك فى المناطق الحدودية التى تسعى أنقرة للسيطرة عليها، فيما انتشرت قوات الجيش السورى فى عين عيسى بريف الرقة، ودخلت مدينتى منبج وعين العرب بريف حلب، وبلدة تل تمر بريف الحسكة.

وارتفع عدد الشهداء المدنيين الذين سقطوا منذ انطلاق العملية إلى ٦٩ شهيدًا، بينهم ٢١ طفلًا ومسئولة حزبية ومواطنتان جراء استهدافهم بالرصاص من قِبل فصائل موالية لتركيا على الأوتوستراد جنوب مدينة تل أبيض ومناطق شمال عين عيسى وبلدة سلوك، و١٩ جراء غارات جوية تركية استهدفت مدينة رأس العين ومحيطها، و٧ بينهم اثنان من موظفى الإدارة الذاتية، بالقصف البرى على محيط تل أبيض، و٦ بينهم طفل ومواطنة ورجلان مسنان جراء قصف صاروخى استهدف أحياء البشيرية وقدوربك والزيتونية بمدينة القامشلى، و٥ بينهم طفل فى القصف على محيط وريف منطقة رأس العين بريف الحسكة، و٤ جراء ضربات جوية تركية على قرية الباجية بمنطقة تل أبيض، و٣ جراء عمليات قنص على قرى تابعة لتل أبيض، وطفلة فى قصف استهدف ريف القحطانية، ورجل جراء استهدافه بقناص من القوات التركية فى مدينة الدرباسية، ومواطنة برصاص قناص تركى فى مدينة القامشلى، ورجل جراء قصف صاروخى تركى على أطراف قرية قصر ديب بريف المالكية.

كما قصف الطيران التركى قافلة الدعم الإنسانى بمدينة «رأس العين» التى وصلت من «تل تمر»، التى كانت تضم صحفيين أجانب ومحليين، ما أسفر عن مقتل ١٩ شخصًا من بينهم ١٥ مدنيًا من ضمنهم مواطنة و٢ مراسلين صحفيين محليين.

وقال رامى عبدالرحمن، مدير المرصد السورى لحقوق الإنسان، إن المدنيين بدأوا فى النزوح من مناطق متفرقة بعد انطلاق العملية التركية، الأربعاء ٩ أكتوبر الجارى، موضحًا أن عدد النازحين تجاوز ٢٥٠ ألف مدنى نزحوا من بلداتهم ومدنهم وقراهم.

وأضاف أن حركة نزوح المدنيين متواصلة من مناطق فى تل أبيض ورأس العين والدرباسية وعين العرب وعين عيسى ومناطق أخرى شرق الفرات عند الشريط الحدودى مع تركيا، لافتًا إلى أن المرصد كان، وما زال، يتابع عن كثب كل ما يحدث فى سوريا منذ بداية الهجوم التركى.

وأشار إلى صعوبة الأوضاع الإنسانية التى تعيشها المنطقة بسبب التصاعد الكبير فى أعداد النازحين، بالإضافة إلى انقطاع المياه عن مدينة الحسكة، وخروج محطات تغذية الكهرباء عن الخدمة بسبب القصف والاشتباكات، لافتًا إلى أن هناك مدنًا وبلدات وقرى عدة باتت خالية من السكان تمامًا مع تزايد أعداد الشهداء فى صفوف المدنيين نتيجة القذائف العشوائية التى تشنها تركيا.

وذكر أن عدد القتلى فى صفوف قوات سوريا الديمقراطية والمجالس العسكرية وقوى الأمن الداخلى فى الشمال والشرق، جراء القصف الجوى والبرى التركى والاشتباكات مع القوات التركية والفصائل الموالية لها، ارتفع إلى ١٣٥ عنصرًا، فيما ارتفع تعداد قتلى الفصائل السورية الموالية لأنقرة وقتلى الخلايا الموالية لها إلى ١٢٢ من بينهم ٢١ من خلايا موالية لتركيا، بالإضافة إلى مقتل ٨ جنود أتراك حتى الآن خلال الاشتباكات، اعترفت تركيا بمقتل ٥ منهم فقط، وسط معلومات عن قتلى أتراك آخرين على الحدود التركية السورية، مشيرًا إلى أن تعداد الذين قُتلوا مرشح للارتفاع لوجود عشرات الجرحى بعضهم فى حالات خطرة.

وقال إنه على مدار ٦ أيام رصد «المرصد السورى» تقدم القوات التركية والفصائل الموالية لها بغطاء جوى وبرى مكثف فى ٤٩ منطقة على الأقل من منطقى تل أبيض ورأس العين، حيث بسطت القوات التركية سيطرتها على بلدات وقرى: سلوك ومزرعة الحمادى وأبوقبر ومزرعة المسيحى وحميدة والمهيدة والدادات واليابسة والمشرفة وتل فندر وبئر عاشق والتروازية ولزكة وحويران والواسطة والغجير وشوكان والخالدية والعريضة والنبهان وأم الجرن وغزيل والحاوى وطبابين والصواوين وجاموس فيلو والزيدى والدروبية وعين العروس وتل عنتر والبديع وجاسم العلى فى محور تل أبيض، وبلدتى مبروكة وتل حلف وقرى الكنطرى ووضحة وتويجل وعلوك وكشتو وأقصاص وتل خنزير والعزيزية والبالوجة وأبوالصون وحويش الناصر والنعيم والصحالية والليبية وتل البنات وكاجو والمدائن وناح فى محور رأس العين.

وأضاف أن هناك حشدًا عسكريًا ضخمًا للقوات التركية والفصائل الموالية لها فى ريف مدينة جرابلس بريف حلب الشمالى الشرقى، مشيرًا إلى أن هناك أنباء عن نية الفصائل وتركيا فى شن عملية عسكرية ضخمة على «منبج»، إلا أن الهدوء لا يزال سيد الموقف هناك.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش السورى أحكم سيطرته الكاملة على مدينة منبج شمال البلاد بعد انسحاب القوات الأمريكية منها، وفى الوقت ذاته، تشهد مدينة عين العرب «كوبانى» هدوءًا حذرًا وسط تحليق الطائرات فى سماء المنطقة، بينما انتشرت قوات الجيش السورى فى منطقة «غيبش» بريف تل تمر، وتمت مشاهدة قوات الجيش السورى تتوجه إلى قرى محيطة ببلدة الجرنية بريف الرقة الغربى.

وبدأ انتشار قوات الجيش السورى فى اللواء ٩٣ بمنطقة عين عيسى شمال مدينة الرقة عند خطوط التماس مع القوات التركية.

وانتشرت قوات الجيش السورى وقوات روسية فى المنطقة الفاصلة بين مناطق نفوذ مجلس منبج العسكرى ومناطق نفوذ «درع الفرات» بين العريمة وعون الدادات فى الريف الحلبى، على أن تستكمل هذا الانتشار لاحقًا عند الحدود السورية - التركية فى منطقة عين العرب «كوبانى»، وليمتد إلى منطقة الجزيرة والحدود السورية - العراقية من جهة محافظة الحسكة.

كما انتشرت قوات الجيش السورى قرب مدينة الطبقة بريف الرقة، بالإضافة لانتشارها فى شمال منطقة تل تمر، فيما أفاد الإعلام السورى بأن القوات التركية حرقت منازل مواطنين بعد سرقتها فى قرى تل تمر ورأس العين.



