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عالم

أشرف دوس: عُدت للاستثمار في مصر استجابة لدعوة الرئيس

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 09:07 م
أشرف دوس
أشرف دوس
أميرة ممدوح _ وفاء علي
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انطلقت مساء اليوم فعاليات النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، تحت عنوان "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، والتي تنظمها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وذلك بمشاركة 65 مستثمرًا مصريًا في الخارج.

وفي كلمته نيابة عن مستثمري ورجال أعمال مصر بالخارج، أعرب المهندس أشرف دوس، منفذ مشروع منطقة لوجيستية بمحافظة الغربية Downtown Delta، عن خالص شكره لوزارة الهجرة على تنظيم مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية، وأضاف: "لقد حققنا نجاحات كبيرة خلال 18 شهرًا فقط"، مؤكدا أن ذلك دليل واضح على أن مناخ الاستثمار في مصر مناسب جدا لضخ أموال جديدة والاستثمار بالسوق المصري".

وتابع: "عدت إلى مصر بعد هجرة امتدت لـ 27 سنة"، لافتًا إلى أن قرار العودة جاء استجابة لدعوة الرئيس السيسي، خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، وقتما طالب أبناء مصر بالعودة لأرض الوطن؛ لكي تستفيد بلدهم بخبراتهم، موضحا أنه اختار الاستثمار في الدلتا؛ نظرا لما تمتلكه من مزايا، حيث يسكن بها نحو 42 مليون مواطن.

وأضاف دوس أن شركته وفرت ما يزيد عن 10 آلاف فرصة عمل في المرحلة الأولى فقط من مشروعه، مضيفًا أنه في بداية المشروع فوجئ بأن أرض المشروع لم تكن مُرفَّقة بشكل كامل، لكن تلك العقبات توجد في كافة دول العالم وقد واجهته خارج مصر، غير أنه نجح في التغلب على كل العقبات وإطلاق المشروع خلال 18 شهرًا فقط، وهي فترة قصيرة للغاية في عمر الاستثمار والاقتصاد.

ووجه دوس رسالة للمصريين بالخارج، قال فيها: "اطمئن وعُد إلى مصر واستثمر، فنحن نحقق هامش ربح مقبول جدًا، بجانب البعد الاجتماعي، الذي يقدمه الاستثمار في بلدك".

وكان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل المشاركين في مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية صباح اليوم، وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على التفاعل المباشر مع المستثمرين وقطاع الأعمال من أبناء مصر في الخارج، الذين يمثلون ثروة كبيرة للوطن، وذلك للاستفادة من خبراتهم ومقترحاتهم، والعمل على تدعيم الروابط بينهم وبين وطنهم الأم، وإشراكهم في الجهود التي تقوم بها الدولة لبناء المستقبل، والتي تتطلب إدارة دؤوبة وإرادة حقيقية واعية بالتحديات وسبل مواجهتها.

ويناقش مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، الذي يستمر لمدة يومين بحضور 65 من المصريين، الذين حققوا نجاحات في بلاد المهجر فى مجالات التنمية والاستثمار، ويتولون مناصب مرموقة في مؤسسات دولية، دعم التواجد المصري على خريطة الاستثمار العالمية، بجانب الترويج لخريطة مصر الاستثمارية في القطاعات الواعدة بمختلف المجالات، كما يستعرض المؤتمر التجارب الناجحة للمستثمرين وآلية تطبيقها في مصر، وربط كبار المستثمرين المصريين بالخارج بالوزارات المعنية؛ لتشجيعهم على الاستثمار بالوطن وتحقيق للمنفعة المشتركة.

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