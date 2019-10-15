شاهد.. ياسمين صبري في أحدث إطلالاتها

شاركت النجمة ياسمين صبري، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورة حديدة لها.



وتألقت ياسمين صبري بإطلالة فورمال أنيقة كشفت قوامها الرشيق، وارتدت فستان رمادي بسيط مع جاكيت كلاسيكي وحذاء أبيض بكعب عال، واعتمدت مكياج ترابي ناعم تناسب مهع إطلالتها، كما تركت شعرها منسدلًا على ظهرها.



يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري هو مسلسل حكايتي، الذي عُرض في رمضان الماضي، من بطولة أحمد حاتم وأحمد بدير وأحمد صلاح حسني وإسلام جمال وهنادي مهنا، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.

