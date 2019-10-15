اختراق "بين سبورت".. هارب من جحيم الدوحة: النظام القطرى حاول تجنيدى ضد مصر

ما زالت خيوط المؤامرة القطرية ضد مصر تتكشف يومًا تلو الآخر، وكان آخرها ما كشفه محمد صفوت، المنتج الفنى السابق فى قناة «بين سبورت» القطرية، الذى حاول نظام الدوحة تجنيده للعمل ضد بلاده.

وروى «صفوت»، خلال لقائه مع الإعلامى محمد الباز، فى برنامج «٩٠ دقيقة»، المذاع على فضائية المحور، تفاصيل محاولات إغرائه بالأموال وضمه للعمل فى كتائب إلكترونية تديرها خلايا استخباراتية تابعة لقطر، تتولى نشر الشائعات واختلاق الأزمات والتحريض على العنف فى مصر.



غرفة عمليات لإدارة الحرب على السوشيال ميديا.. والستار موقع رياضى

كشف محمد صفوت عن أنه تم إنهاء عمله بقناة «بين سبورت»، التى شغل منصب المدير الفنى لها لمدة ٦ سنوات، فى يونيو الماضى، ضمن ٥٥٠ موظفًا بحجة توفير النفقات، بعد أن أصبحت القناة عبئًا على الموازنة القطرية، فى ظل محاولتها التوسع فى إنشاء قنوات أخرى واستقدام مذيعات لبنانيات كن يعملن بقنوات سعودية برواتب تقارب ١٠٠ ألف دولار شهريًا.

وقال إنه ظل لمدة ٣ أشهر فى الدوحة بعد إنهاء عمله يبحث عن فرصة أخرى تضمن توفير حياة كريمة لأسرته، وتلقى خلال تلك الفترة وعودًا بالعودة للعمل، لكنه لم يكن يعلم أن تلك الوعود ما هى إلا خطة خبيثة ومنظمة لجَره للعمل مع أجهزة استخباراتية تعمل ضد الدولة المصرية، موضحًا أن المخطط بدأ عندما عرض عليه شخصان، تركى وإيرانى، تجنيده لجمع معلومات معينة مقابل إعادته لـ«بين سبورت».

وأوضح أنه تلقى «إيميلات» من ٣ أشخاص آخرين، اثنان منهم قطريان من أصول إيرانية والثالث لبنانى، يحاولون خلالها معرفة بعض المعلومات عن كل شىء فى مصر.

وذكر أنه فوجئ بعد ذلك بحَكم سابق يدعى «ناصر. ص»، معروف بانتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية، يعرض عليه العمل معه فى موقع رياضى جديد تابع للدولة القطرية، فرحب فى البداية، لكنه حين ذهب لزيارة الموقع، فوجئ بأن مقره على أعلى درجة من التأمين والسرية، وكأنه مقر جهاز استخباراتى كبير، وتبين فيما بعد أن هذا المكان جزء من قناة الجزيرة القطرية.

وأوضح أنه تم منعه من اصطحاب هاتفه المحمول، ليكتشف فى الداخل أن المكان أكبر مركز فى العالم لإدارة «السوشيال ميديا»، وأنه مقسم بطريقة أمنية شديدة الدقة، إلى عدة أجزاء، كل جزء يختص بدولة معينة، وأن مهمة العاملين فيه هو إدارة الحرب الإلكترونية لقناة الجزيرة.

وقال: «المكان يمكن اعتباره غرفة عمليات للحرب الإلكترونية التى تدار عبر وسائل التواصل الاجتماعى».

وأضاف: «قابلت مدير المركز، وفى البداية حاول إغرائى بالمال، وعرض علىّ أن يضاعف لى راتبى وأن يتكفل المركز بنفقات تعليم أبنائى فى كبرى المدارس فى قطر، مقابل العمل معه فى نشر محتويات ساخرة من الدولة المصرية، مستغلًا خبرتى فى التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعى».

وواصل: «ساعتها أيقنت أننى سأتورط فى عمل قد أندم عليه العمر كله، خاصه أننى لا أحب السياسة ولا أتعاطى معها، فأنا من حزب الكنبة كما يُقال، وأدركت أننى فى مأزق كبير، فإذا رفضت بشكل صريح قد أفاجأ بنفسى متهمًا فى أى قضية قد يتم تلفيقها لى، وإذا قبلت فسأصبح متهمًا فى وطنى بالتخابر، وحينها قررت أن أقنع الذى يتحدث معى أنى سأدرس الأمر، حتى أجد الوقت المناسب للفرار من هذا الجحيم، وبالفعل تمكنت من مغادرة الدوحة الشهر الماضى».

وقال إنه لم يكن يتخيل أن يحاول النظام القطرى استغلال ظروفه الاجتماعية، ورغبته فى العمل بقطر لتوفير حياة كريمة لأبنائه، للزج به للانضمام لكتائب إلكترونية تعمل ليل نهار من داخل الأراضى القطرية لبث الشائعات حول الدولة المصرية، التى برهنت مرارًا وتكرارًا أنها قادرة على مجابهة تلك المحاولات.





تهمة على سالم ملفقة.. وعلاء صادق يقود خطة لإشعال الفتنة

قال «صفوت» إن المهندس المصرى على سالم، المعتقل فى قطر، الذى كان يعمل فى قناة الجزيرة منذ التسعينيات براتب يعادل ٨٠ ألف دولار، كان يعامل هناك معاملة خاصة، نظرًا لكفاءته وخبرته اللامحدودة فى مجال القنوات الفضائية، ودوره فى نجاح «بين سبورت»، مشيرًا إلى أنه من الغريب أن يتم اتهامه بـ«التواصل مع قنوات أخرى منافسة وتسريب معلومات لها، مقابل الحصول على ٥٠٠٠ دولار، فى ظل أن راتبه أعلى من ذلك المبلغ بكثير».

وأضاف أنه «من الغريب أن يتم القبض على الرجل بعد تكريمه فى حفل أقامته (بين سبورت) بيوم واحد، وانتشر خبر القبض عليه بعدها بـ١٠ أيام»، لافتًا إلى أن «المتورط فى هذه القضية شخص لبنانى كان يعمل مع على سالم، ولكن الأجهزة القطرية لفقتها للمهندس المصرى لتشويه صورة المصريين».

وواصل: «هناك مصريون كانوا يعملون مع على سالم، ويعانون الآن أشد المعاناة من الأمن القطرى الذى يهددهم بالسجن ويقوم باستجوابهم بشكل يومى فى المقرات الأمنية فى المساء، ثم يدعهم يعودون للعمل فى الصباح، على أمل أن يجدوا أى دليل ضد المهندس المصرى لكن دون جدوى»، وتابع: «تلك الواقعة أحدثت حالة رعب بين كل المصريين العاملين فى القناة القطرية».

وقال إن «القناة الرياضية تعمل وفق توجهات سياسية واضحة تجاه مصر، وهناك تعليمات دائمة بإعطاء الأولوية لأى خبر سلبى فى المجال الرياضى فى مصر، وهو ما حدث فى واقعة وليد أزارو عندما مزق قميصه فى مباراة الترجى فى نهائى إفريقيا العام قبل الماضى، حيث كان يتولى رئاسة تحرير البرامج الرياضية شخص سورى، ووجد أن خبر العقوبة التى وقعت على اللاعب يجب أن يحتل الترتيب الثالث فى نشرة الأخبار الرياضية، على أن يكون الخبر الأول لفعاليات دورى أبطال أوروبا».

وأضاف: «بعد إذاعة النشرة فوجئ السورى بتلقيه إنذارًا بالفصل النهائى، وعندما استفسر عن السبب أخبرته الإدارة بأنه ارتكب خطأ لا يغتفر بمخالفة تعليمات القناة بإعطاء الأولوية لأى خبر سلبى عن مصر».

وأشار إلى أن «المذيع التونسى هشام الخالصى كان سببًا فى استبعاد حازم إمام من العمل فيها، بعد أن أوحى للإدارة أن حازم لا يلتزم بالمواعيد المحددة للحضور للتسجيل، حتى تم تدبير واقعة تصوير حازم وهو يلهو على هاتفه أثناء الاستديو التحليلى، وتصوير الأمر على أنه عدم اهتمام منه بما يدور حوله، رغم أنه من الطبيعى أن يتفاعل أى ضيف مع هاتفه المحمول فى أوقات الاستراحات فى الاستديوهات التحليلية».

وقال إن «المحلل الرياضى علاء صادق يحاول أن يظهر أمام الجميع أنه لا علاقة له بالجوانب السياسية فى قناة الجزيرة القطرية، وأن عمله رياضى بحت، لكنه فى الحقيقة ليس كذلك»، موضحًا: «صادق، ومعلق رياضى آخر يدعى أحمد، يديران حملة فى الخفاء لإشعال الفتن فى الوسط الرياضى المصرى».

وأوضح: «من يدقق فى التغريدات التى يكتبها علاء صادق، وهذا المعلق الرياضى الآخر، سيجد أنهما يعملان على استفزاز جماهير الأهلى والزمالك بشكل غريب، لمحاولة إشعال الفتن فى الرياضة المصرية، ويتم ذلك وفق مخطط مقصود».

وكشف «صفوت» عن أنه دخل فى معاملات تجارية مع أحد أفراد أسرة آل ثانى، وكان له مبلغ يزيد على ١٠٠ ألف ريال قطرى لدى هذا الرجل، وعندما طالبه به بعد أن أيقن أنه سيغادر قطر، فوجئ بسيارات الشرطة تحاصر منزله ويصعد أفراد الشرطة إليه ويأمرونه بعدم الاتصال بعضو العائلة الحاكمة بأى شكل من الأشكال، حتى لا يجد نفسه فى السجن.

وقال: «عندما اتصلت بهذا الرجل قال لى انسى فلوسك اللى عندى إذا كنت تريد أن تعود لأبنائك سالمًا»، متابعًا: «تيقنت حينها أن خسة وندالة أفراد الأسرة الحاكمة لا تتوقف عند تميم فقط، بل تمتد لمعظم هذه الأسرة».







