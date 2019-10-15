أمريكا تبحث أزمة التوغل التركي في سوريا مع العراق

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير مايك بومبيو، بحث في اتصال هاتفي مع الرئيس العراقي، برهم صالح، التوغل العسكري التركي في سوريا، ورغبة الولايات المتحدة في إنهائه على الفور.



وقالت الوزارة في ملخص لما دار في الاتصال، إن بومبيو "ندد كذلك بالعنف الذي يشهده العراق في الآونة الأخيرة، وأشار إلى ضرورة محاسبة من ينتهكون حقوق الإنسان ويرتكبون أعمال العنف والترويع ضد وسائل الإعلام".