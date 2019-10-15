الجيش السوداني يشيد بمساندة المنظمات الإقليمية

أشاد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، رئيس الأركان المشتركة في السودان، بالأدوار التي تضطلع بها المنظمات الإقليمية ودول الجوار في دعم ومساندة بلاده، في مختلف الظروف خاصة في هذه المرحلة التاريخية، التي تعبر فيها إلى الأمن والاستقرار.



وذكر بيان للقوات المسلحة السودانية، أن رئيس الأركان المشتركة استقبل اليوم السفير الدكتور عبدالله عمر بوح، مدير سكرتارية آلية شرق أفريقيا "إيساف".



وأكد رئيس الأركان المشتركة، التزام السودان بالمساهمة في إنجاح كافة أنشطة المنظمة إلى جانب الدول الأعضاء، مشيدًا بالنجاحات التي حققتها المنظمة، خاصة في مجالات التدريب والاستعداد.



من جانبه، امتدح بوح دور السودان واسهاماته المتعددة، واستضافته لعدد من الأنشطة والفعاليات الخاصة بـ"إيساف"، مشيرًا في هذا الصدد إلى دورة تخطيط المهام المشتركة، التي تستضيفها الخرطوم حاليًا.



وقدم سكرتير "إيساف" لرئيس الأركان المشتركة، شرحًا إضافيًا حول أعمال المنظمة في الفترة الماضية وتطلعاتها المستقبلية.