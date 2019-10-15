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عالم

"سيتي جروب" تؤكد تعثر إجراءات الحد من النفقات

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 08:49 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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كشفت مجموعة "سيتي جروب" المصرفية الأمريكية عن معاناتها؛ للحد من النفقات خلال الربع الثالث من العام الحالي، مع بدء شطب حوالي 400 وظيفة في قطاع تداول الأوراق المالية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المجموعة المصرفية تشطب الوظائف وتستثمر في التقنيات الجديدة لتوفير 500 مليون دولار على الأقل خلال العام الحالي، مع السعي إلى زيادة معدل الفاعلية؛ نظرًا لاستياء المستثمرين في الماضي، من تراجع معدل فاعلية المجموعة، مضيفة أن النفقات ارتفعت خلال الربع الثالث بنسبة 1.5% عن تقديرات المحللين.

وذكرت "سيتي جروب" أنها زادت الإنفاق على تعويضات الموظفين وجهودها لزيادة أرباحها المستقبلية".

وقد تراجعت إيرادات "سيتي جروب" من أنشطة تداول الأوراق المالية خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 4%، ولكن هذا القطاع أقل حجمًا مقارنة بأنشطة العائد الثابت وتجارة العملة.

وسجل قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية زيادة مفاجئة في الإيرادات بفضل زيادة إيرادات نشاط ترتيب القروض بنسبة 7%، وزادت إيرادات قطاع الخدمات الاستشارية لصفقات الاندماج، والاستحواذ بفضل الصفقات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشارت بلومبرج إلى أن "سيتي جروب" وهي أكبر مصدر لبطاقات الائتمان في العالم، وركزت خلال الشهور الماضية على تقليل عدد العروض الترويجية التي تقدمها لمنتجات بطاقات الائتمان.

وساعدت هذه الخطوة، في تحسن إيرادات نشاط بطاقات الائتمان في أمريكا الشمالية بنسبة 11% إلى 2.3 مليار دولار، وقد زاد إنفاق العملاء باستخدام بطاقات "سيتي جروب" خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 5% سنويا إلى 142 مليار دولار.

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