محمود فيصل: زيادة تحويلات المصريين في الخارج أعادت قوة الاقتصاد

قال محمود فيصل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه في عام 2015 تأثر الاقتصاد المصري بشكل كبير، بسبب تراجع تحويلات المصريين في الخارج، مشيرا إلى أنه في الفترة الأخيرة عاد الاقتصاد بقوة.



وأضاف "فيصل"، في حواره ببرنامج "صالة التحرير" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" مع الإعلامية عزة مصطفى، أن زيادة تحويلات المصريين في الخارج لها تأثير كبير في النجاح الاقتصادي الذي تشهده المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن أسعار السلع ستنخفض لا محالة بعد تراجع الدولار، وتعافي الجنيه المصري.



وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: أنه ستتم متابعة الأسعار والتجار من جانب الدولة، وكذلك أسعار استيراد السلع، ما يؤكد تراجع الأسعار.

