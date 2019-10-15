"الأمن الدولي" يبحث الهجوم التركي في سوريا

يبحث مجلس الأمن الدولي الهجوم التركي على شمال سوريا خلال اجتماع غد الأربعاء، حسبما قال مصدر دبلوماسي.



وأوضح المصدر أن الاجتماع سيعقد بناء على طلب من ألمانيا، التي تمثل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في المجلس، فرنسا وبولندا وبريطانيا وبلجيكا.



وكان من المقرر بالفعل عقد اجتماع مجلس الأمن، وطلبت ألمانيا مناقشة الهجوم على سوريا خلال الاجتماع.



وكان المجلس قد بحث يوم الخميس الماضي، الهجوم التركي على سوريا خلف أبواب مغلقة، إلا أنه فشل في الاتفاق على بيان مشترك.



وفي أعقاب الاجتماع، دعت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إلى وقف الهجوم التركي.