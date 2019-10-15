جوزيف عطية يحمل الماء للمتضررين من حرائق لبنان.. فيديو

استجاب الفنان اللبناني جوزيف عطية، للصرخات التي وجهها البعض في لبنان بالحاجة إلى مياه الشرب والأطعمة للمتضررين من الحرائق التي نشبت في لبنان.وقام جوزيف عطية بتقديم كميات كبيرة من زجاجات مياه الشرب إلى إحدى المراكز المتخصصة في المساعدة وقام بحملها بنفسه مع عدد من الشباب، مؤكدًا أن هذا هو واجبه.وقوبل موقف جوزيف بإشادة كبيرة من قبل جمهوره ومتابعيها، مؤكدين أنه قدوة لغيرة من النجوم وأن على الجميع المساعدة.يذكر أن هطول الأمطار مساء اليوم على لبنان حد من شدة الحرائق التي اشتعلت في مناطق كبيرة من لبنان ووصلت إلى المنازل.