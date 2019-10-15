محمد الزيات يكشف تفاصيل مؤتمر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

قال الدكتور محمد مجاهد الزيات، المستشار الأكاديمي للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه تم انعقاد مؤتمر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، للبحث في قضية سد النهضة، لافتا إلى أنها قضية متعددة الجوانب.



وأضاف "الزيات" خلال حواره ببرنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية "DMC" مع الإعلامية سارة حازم: أن المؤتمر خَلص بعدد من النقاط بعد مناقشات استمرت طوال اليوم، وشارك فيها 12 من المتخصصين في الشأن الأفريقي، وفيما يتعلق بنهر النيل، والتعامل مع أثيوبيا على المستوى الثنائي ما بين أساتذة جامعة وخبراء وعاملين في مجالات الري وكبار المتخصصين في مراكز الدراسات والبحث في جمهورية مصر العربية.



وأوضح المستشار الأكاديمي للمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية: أنه من أهم النقاط التي خلُص إليها المؤتمر: أن قضية المياه هي قضية شعب مصر وليست قضية الحكومة فقط، مشيرا إلى أن هذه القضية تحتاج نوع من التكاتف الشعبي وراء القيادة السياسية فيما تذهب إليه، لافتا إلى أن مصر اتخذت مسارات عديدة وتتطرق كافة الأبواب على قاعدة: "أن التفاهم بديلًا للتصادم".





يُذكر أن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، عقد مؤتمرًا موسعًا، اليوم الثلاثاء، لبحث كافة الجوانب المعلقة بقضية سد النهضة الإثيوبى، فى إطار التحركات الرامية للتأكيد على حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل.

