الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 الموافق 16 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

توك شو

محمد الزيات يكشف تفاصيل مؤتمر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 08:33 م
الدكتور محمد مجاهد
الدكتور محمد مجاهد الزيات، المستشار الأكاديمي
رباب الأهواني
طباعة
قال الدكتور محمد مجاهد الزيات، المستشار الأكاديمي للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه تم انعقاد مؤتمر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، للبحث في قضية سد النهضة، لافتا إلى أنها قضية متعددة الجوانب.

وأضاف "الزيات" خلال حواره ببرنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية "DMC" مع الإعلامية سارة حازم: أن المؤتمر خَلص بعدد من النقاط بعد مناقشات استمرت طوال اليوم، وشارك فيها 12 من المتخصصين في الشأن الأفريقي، وفيما يتعلق بنهر النيل، والتعامل مع أثيوبيا على المستوى الثنائي ما بين أساتذة جامعة وخبراء وعاملين في مجالات الري وكبار المتخصصين في مراكز الدراسات والبحث في جمهورية مصر العربية.

وأوضح المستشار الأكاديمي للمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية: أنه من أهم النقاط التي خلُص إليها المؤتمر: أن قضية المياه هي قضية شعب مصر وليست قضية الحكومة فقط، مشيرا إلى أن هذه القضية تحتاج نوع من التكاتف الشعبي وراء القيادة السياسية فيما تذهب إليه، لافتا إلى أن مصر اتخذت مسارات عديدة وتتطرق كافة الأبواب على قاعدة: "أن التفاهم بديلًا للتصادم".


يُذكر أن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، عقد مؤتمرًا موسعًا، اليوم الثلاثاء، لبحث كافة الجوانب المعلقة بقضية سد النهضة الإثيوبى، فى إطار التحركات الرامية للتأكيد على حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل.

موضوعات متعلقة

منذ يومين

تفاصيل رحلة قطار "المونوريل" من الجيزة إلى 6 أكتوبر

منذ يوم

لبلبة توضح حقيقة تعرض عادل إمام لأزمة صحية

منذ ساعتين و 17 دقيقة

"المالية" تنفى فرض ضرائب جديدة على السجائر

منذ ساعتين و 31 دقيقة

تفاصيل قرار الحكومة بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور

ads

الصور

image description

صور ودية مصر وبوتسوانا

image description

صور نجوم الفن في حفل "بالشباب تحيا الأمم" بالهناجر

image description

تكريمات حفل ختام مهرجان الاسكندرية

image description

توافد نجوم الفن علي حفل ختام مهرجان الأسكندرية

image description

كواليس مباراة منتخب مصرالأوليمبي وجنوب أفريقيا وديًا

الأكثر قراءة

عبدالله السعيد: تقييم الجمهور ظلمنى و"مش زعلان" من أبوتريكة (فيديو)

أول تعليق لـ"صلاح" بعد صوره مع العارضة البرازيلية

الأجراء.. محمد علي ووائل غنيم يتلقيان أوامرهما من مركز تكنولوجي تابع للجزيرة

"المالية" تنفى فرض ضرائب جديدة على السجائر

أيام زمان

"بنت البلد".. قصة إهانة تحية كاريوكا لرئيس تركيا (صور)

تعرّف على يوميات تحية كاريوكا داخل السجن

"قفزة من الشباك" أنقذت محمد فوزي من تحرش عجوز به في بدايته الفنية

تعرف على سبب انفصال سهير رمزي عن حلمي بكر

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

الشموع المعطر تزيد من احتمال الإصابة بسرطان الرئة

أفضل المأكولات للتخلص من انتفاخ المعدة

غياب التوعية يهدد بزيادة عدد مريضات سرطان الثدي بإيران

تطوير جهاز جديد لعلاج مرض السكر والبدانة

الرئيس نيوز

"حفتر" يعلن موقفه من ترشح نجل "القذافي" لرئاسة ليبيا

سياسي تونسي: دعم حركة النهضة للرئيس "سعيّد" تصرف انتهازي

بالفيديو.. مبارك: قالوا لنا إن حرب 67 "مظاهرة سياسية" ومفيش حاجة

اكتمال عقد الحكومة السودانية بأداء وزيرين جديدين "اليمين الدستوري"

منوعات

نجمة بوليوود "كاجول" أحدث المنضمين لـ"نتفليكس"

إيقاف بيع منتجات السجائر الإلكترونية للجيش الأمريكى

دراسة: الخوف من التلوث البيئي أكثر ما يشغل الشباب الألمان

أكبر معمر ألمانى يحتفل بعيد ميلاده الـ114

كشكول

مصري يحصل على لقب أستاذ القرن الحادي والعشرين من جامعة في غانا

لمعلمي اللغة الألمانية.. تعرف علي شروط الحصول علي منحة تدريبية

جامعة المنوفية تتقدم فى الهندسة وعلوم الحاسب فى تصنيف THE العالمى

تدشين مبادرة "لا للتنمر" بمدارس بورسعيد

إسلام سياسي

موقع أمريكي : أوربا في خطر بسبب داعش

بيزنس انسايدر: داعش انتظر فرصة عودته بفارغ الصبر

«التصوف فى عصر العولمة ».. ندوة دولية بالمغرب تحت رعاية القادرية البودشيشية

بالجمال.. مريدو الصوفية يزحفون إلى طنطا للمشاركة في مولد البدوي


زيت وسكر

لمزارعى التين.. إليك أهم العمليات الواجب مراعتها!

كل ما تريد معرفته.. عن طرح 2000 قطعة أرض في المناطق الصناعية

“التخطيط”: تحقيق أعلى معدل نمو منذ 15 سنة.. وتوقعات بمواصلة تراجع التضخم

“زايد”: طفرة غير مسبوقة في الخدمة الصحية بالأقصر مع تطبيق منظومة التأمين الجديدة

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
القس إبراهيم سعيد.. البنّاء الحكيم
القس. رفعت فكرى
السعادة والثقة بالنفس
ثروت الخرباوي
إن الإخوان إذا دخلوا دولة أفسدوها
ماجد حبته
الرئيس التونسى.. ورجس الإخوان
المزيد

الثقافة

المعهد الإيطالى يحتفل بـ"يوم الفن المعاصر"

دار الكتب تصدر سلسلة كتب للأطفال

"الشارقة السينمائي" يعرض أفلاما عالمية لأول مرة في الشرق الأوسط

اتحاد الكتاب العرب يدين منح جائزة نوبل للألمانى هاندكه

صفحتنا ع الفيس بوك