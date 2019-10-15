نائب الرئيس الأمريكي يتوجه إلى تركيا خلال 24 ساعة

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مصدر رسمي بأن مايك بينس، نائب الرئيس الأمريكي، سيتوجه إلى تركيا في غضون الساعات الـ24 المقبلة.



وكان بينس صرح في وقت سابق بأن الرئيس دونالد ترامب اتصل هاتفيا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان ودعاه إلى الوقف الفوري لعملية "نبع السلام" في شمال شرق سوريا المتواصلة منذ الـ9 من الشهر الجاري.



وأكد بينس أن ترامب تلقى "تأكيدا ثابتا" من أردوغان خلال المكالمة بأن الجيش التركي لن يهاجم مدينة (عين العرب) الحدودية، مشيرا إلى أن العقوبات المعلنة ضد تركيا بسبب عمليتها العسكرية الجديدة في سوريا ستكون سارية أو ستشدد إلى حين وقف تركيا هجومها وموافقتها على التفاوض بشأن إيجاد حل مستدام لمسألة الأمن على حدودها مع سوريا.



وأضاف بنس أنه ومستشار البيت الأبيض لشئون الأمن القومي روبرت أوبراين سيتوجهان إلى أنقرة "في أسرع وقت ممكن".