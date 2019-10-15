الهند تتعادل بصعوبة مع بنجلاديش فى تصفيات مونديال 2022

تعادل المنتخب الهندي مع ضيفه منتخب بنجلاديش 1-1، اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة في المجموعة الخامسة بتصفيات كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023 لكرة القدم.



وسجل سعد أودين الهدف الوحيد لمنتخب بنجلاديش في الدقيقة 41، فيما نجح عادل خان في تسجيل هدف التعادل للمنتخب الهندي في الدقيقة 88.



ورفع المنتخب الهندي رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع (قبل الأخير)، فيما يتذيل منتخب بنجلاديش ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.