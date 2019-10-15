رئيس وزراء باكستان يبدأ زيارة إلى السعودية

وصل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض.



وكان في استقبال عمران خان والوفد المرافق له، في مطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.



ورافق أمير منطقة الرياض وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان وأمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، وسفير باكستان لدى السعودية راجا علي إعجاز، ومندوب عن المراسم الملكية.



وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع قد تلقى، سبتمبر الماضي، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.



وعبر خان خلال الاتصال عن مساندة باكستان للمملكة العربية السعودية ووقوفها الكامل معها بكل إمكانياتها، ودعمها في مواجهة الأعمال التخريبية التي تهدد استقرار الاقتصاد العالمي، وأمن السعودية.