منتخب التايكوندو يتوجه إلى بلغاريا للمشاركة ببطولة الجائزة الكبرى

غادرت بعثة منتخب مصر للتايكوندو القاهرة، اليوم الثلاثاء، متوجهة إلى بلغاريا للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى للتايكوندو بالعاصمة البلغارية صوفيا، التي تنطلق في الفترة من 18 حتى 20 أكتوبر الجاري.



ويرأس البعثة محمد عبدالمنعم عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو، ويقود الفريق فنيًا المدير الفني المكسيكي الجديد (أوسكار) والمدرب محمد مجدي، وتضم قائمة اللاعبين المشاركين كلًا من: البطلة الأوليمبية هداية ملاك التي تلتحق ببعثة المنتخب في بلغاريا قادمة من معسكرها التدريبي في صربيا، ورضوى رضا ونور حسين وسيف عيسي ومعاذ نبيل وعبدالرحمن وائل.



وتوجه لاعبو منتخب مصر للتايكوندو بالشكر والتقدير إلى الداعمين لهم وفي مقدمتهم وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعمرو سليم رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو وأعضاء مجلس الإدارة، والبنك الأهلي المصري الراعي الرسمي للاتحاد وروابط الرياضية الوكيل الحصري وكان في وداع البعثة فريق عمل روابط الرياضية.



وتعد بطولة الجائزة الكبرى هي البطولة الأخيرة في سلسلة الجوائز الكبرى هذا العام، وتضم أفضل اللاعبين الـ32 المصنفين في كل وزن عالميًا، وتعتبر من المحطات المهمة في التصنيف الأوليمبي المؤهل إلى أوليمبياد طوكيو 2020.