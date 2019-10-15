هل دعا النبي محمد على المشركين ومن آذوه؟.. داعية يجيب

قال رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي: إنه بالرغم أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم تأذى من أهل قريش وثقيف، فإنه رفض الدعاء عليهم.



وأضاف "عبدالمعز" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية "DMC"، أن أصحاب النبي قالوا له "ادع على المشركين هم آذونا ونحن لم نؤذهم".



وأوضح أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده إلى السماء ودعا لقومه وقال اللهم "اهدي قومي فإنهم لا يعلمون".

