عبدو شاهين: دولة تحاسبك على الإطفائية في سيارتك.. ولا تملك إمكانية مكافحة الحرائق

انتقد الفنان اللبناني عبدو شاهين، نجم مسلسل "الهيبة"، الأوضاع في لبنان، خاصة بعد أزمة حريق لبنان الأخيرة.وقال في فيديو نشره عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام": "دولة بتحاسبك إذا ما معك إطفائية في سيارتك، مش عارفة تعمل استراتيجية لمكافحة الحرائق".وأضاف: "شو عم تفكر السلطة الآن.. كيف تاجر بالفحم؟ وألا كيف تبني عقارات فوق المناطق التي احترقت، إن شاء الله يكون الشعب اتعلم وأشك إن النار ما بتفرق بين انتماءاتك السياسية والدينية ما عندها فرق بين مسلم ومسيحي، النار ما بتفرق، وإن شاء الله بس نصير رماد بس نتوحد.. يا عيب الشوم".يذكر أن الحكومة اللبنانية، أعلنت في وقت سابق أن أكثر من 100 حريق نشب في عموم لبنان ليل الإثنين، كما أعلن الصليب الأحمر اللبناني تقديم الإسعافات الأولية لأكثر من 88 شخصًا في أكثر من منطقة اندلعت فيها الحرائق، كما تم نقل 18 شخصًا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.