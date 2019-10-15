محمد صلاح يعلق على حرائق لبنان

أبدى محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري والمحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، تعاطفه مع ضحايا حرائق لبنان.



وقال في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "كامل تعاطفي مع الأشقاء في لبنان ودعواتي أن يحفظهم الله ويبعد عنهم كل شر".



وكانت الأمطار قد هبطت خلال الساعات الماضية الأمر الذي حد من شدة الحرائق بعض الشيء.



يذكر أن الحكومة اللبنانية، أعلنت في وقت سابق أن أكثر من 100 حريق نشب في عموم لبنان ليل الإثنين، كما أعلن الصليب الأحمر اللبناني تقديم الإسعافات الأولية لأكثر من 88 شخصًا في أكثر من منطقة اندلعت فيها الحرائق، كما تم نقل 18 شخصًا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

