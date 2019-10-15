مقتل وإصابة 4 أشخاص في حادث بمصفاة تابعة لأرامكو السعودية

وحتى سبتمبر الماضي، كانت مصفاة ساسرف مشروعًا مشتركًا بين أرامكو وشل الملكية الهولندية، قبل أن تشتري الشركة السعودية المشروع ضمن استراتيجية لتوسيع عملياتها.





لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخران، في حادث بمصفاة "ساسرف" التابعة لشركة أرامكو بمنطقة الجبيل شرق السعودية، أثناء أعمال صيانة.وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، إن الضحايا من موظفي أحد المقاولين المعنيين بتهيئة أحد الخزانات للتشغيل، مؤكدة: "عدم تأثر أعمال الصيانة بالمصفاة".وأكدت الشركة في البيان "إنه في يوم الأحد الموافق 13 أكتوبر 2019 وفي تمام الساعة العاشرة مساء استجابت فرق الطوارئ في مصفاة الجبيل لحادث تشغيلي وقع أثناء قيام موظفي المقاول بتهيئة أحد الخزانات للتشغيل" مشيرة إلى أنه وفور وقوع الحادث بدأت فرق الاستجابة في المصفاة بتطبيق خطة الطوارئ لاحتواء ومعرفة أسباب الحادث، الذي نتج عنه وبكل أسف وفاة اثنين وإصابة اثنين جميعهم من موظفي المقاول، دون الكشف عن جنسياتهم.وقال البيان: إن الشركة ستقوم بمراجعة جميع تدابير السلامة اللازمة احترازيا لمنع وقوع حوادث أخرى.وتقع "ساسرف" بمدينة الجبيل الصناعية، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 305 آلاف برميل نفط يوميًا.