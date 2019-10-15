بريطانيا والاتحاد الأوروبي يقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن بريكست

قال مشرع أوروبي بارز إن الاتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بريكست أصبح "في المتناول"، مع سعى فريقي التفاوض البريطاني والأوروبي إلى تجاوز خلافاتهما قبل قمة الاتحاد الأوروبي المقررة بعد غد الخميس.



وقال المشرع الأوروبي اليساري مارتن شيرديوان، وهو عضو في الفريق الذي يشرف على خروج بريطانيا من الاتحاد بالنيابة عن البرلمان الأوروبي: "لقد أصبح الاتفاق الآن في المتناول"، وذلك بعد إحاطة قدمها مفاوض الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه.



وأضاف: "الآن يجب القيام بكل شيء لتهيئة الأساس القانوني لضمان العملية السياسية في ايرلندا الشمالية، والحفاظ بشكل دائم على الحقوق الاجتماعية لمن يتأثرون (مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي).

ووفق ما أوردته وكالة بلومبرج في وقت سابق اليوم، فإن أى نص قانوني لمسودة الاتفاق بين الجانبين، سيعتمد على ما إذا كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يتمتع بدعم من البرلمان البريطاني، مع ضرورة تأمين مساندة الحزب الديمقراطى الوحدوى بأيرلندا الشمالية.

وحذر مسؤولون أوروبيون من أن المباحثات لم تختتم بعد، وأنه ربما تطرأ مشاكل بحلول منتصف الليل اليوم الثلاثاء، فيما يتعلق بالموعد النهائى لخروج بريطانيا، ولكن هناك مؤشرات واضحة على أن نصا قانونيا سوف يتم تقديمه إلى الوفود الوطنية المشاركة فى المباحثات صباح يوم غد الأربعاء، بحسب ما ذكره دبلوماسي أوروبى.