لبنان يفوز على سريلانكا بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022

فاز المنتخب اللبناني لكرة القدم على مضيفه سري لانكا 3-صفر في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء على ملعب مجمع الكلية الملكية الرياضي بالجولة الرابعة بالمجموعة الثامنة بالتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم اسيا 2023.



وفي مباريات أخرى أقيمت اليوم بنفس الجولة، فاز المنتخب السوري على نظيره غوام 4-صفر على ملعب مكتوم بن راشد آل مكتوم بالمجموعة الأولى، وتعادلت الهند أمام ضيفتها بنجلاديش بهدف مقابل هدف على ملعب يوبا بهاراتي كريرنجان بالمجموعة الخامسة.

