الإمارات وروسيا يوقعان اتفاقيات ومذكرات تفاهم

شهد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الثلاثاء، مراسم تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين دولة الإمارات وروسيا، شملت المجالات الاقتصادية والاستثمارية والبيئية، تستهدف تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك.



وشملت المراسم تبادل مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة في دولة الإمارات ونظيرتها الروسية، ومذكرة تفاهم بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمؤسسة الحكومية للطاقة النووية الروسية في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وفق ما ذكرت وكالة "وام".



كما ضمت المراسم تبادل اتفاقية امتياز "غشا" بين "أدنوك" و"لوك أويل"، إلى جانب اتفاق ثلاثي بين الشركتين وصندوق الاستثمار المباشر الروسي.



وتبادل الجانبان مذكرة تفاهم بين "مبادلة" وصندوق الاستثمار المباشر الروسي، لبحث الاستثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي وغيره من المجالات، إضافة إلى اتفاقية إطارية للتعاون الاستراتيجي بين شركتي "أدنوك" و"غاز بروم" الروسية.



ووصل الرئيس الروسي إلى دولة الإمارات، في إطار جولة شملت أيضا المملكة العربية السعودية.



وأكد الشيخ محمد بن زايد، وبوتن، على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، لافتين إلى أنهما مستمرون في تعزيز التعاون بينهما.