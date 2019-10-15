روسيا تشن حملة صحية لمكافحة الإنفلونزا

أفادت صحيفة "إزفيستيا" الروسية بأن ما يسمى بـ"موسم عدوى الإنفلونزا وأمراض التنفس" بدأ في روسيا العام الجاري في وقت مبكر مقارنة بالعام الماضي.



وحسب الصحيفة فإن ارتفاع مبيعات الأدوية المضادة لفيروس الإنفلونزا وأمراض التنفس تعتبر مؤشرا لقدوم موسم الإنفلونزا الذي بدأ في روسيا منذ الأسبوع الـ35 للعام الجاري (من 26 أغسطس إلى 1 سبتمبر)، وشهد الأسبوعان الـ38 والـ39 (16 – 29 سبتمبر) قمة مبيعات تلك الأدوية.



وأشارت الصحيفة إلى أن مبيعات الأدوية المضادة لفيروس الإنفلونزا ازدادت بنسبة 30 – 35%، أما مبيعات الأدوية المضادة لأمراض التنفس الحادة فازدادت بنسبة 21 – 33%، كما ازدادت مبيعات قطرات الأنف والأدوية لعلاج الحنجرة.



يذكر أن سلطات الصحة الروسية تمارس كل عام حملة التلقيح الطوعي للسكان ضد الإنفلونزا، وشملت الحملة العام الماضي 40% من سكان روسيا، وانطلقت الحملة العام الجاري نهاية سبتمبر الماضي.