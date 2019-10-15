ثلاثية السومة تقود سوريا لفوز كبير على جوام في التصفيات الآسيوية

سجل النجم عمر السومة قائد المنتخب السوري ثلاثية "هاتريك" قاد بها المنتخب السوري إلى الفوز على نظيره منتخب جوام 4 صفر اليوم الثلاثاء على ملعب استاد "مكتوم بن راشد آل مكتوم" في دبي، ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس الأمم الآسيوية 2023 لكرة القدم.





وحقق المنتخب السوري الانتصار الثالث على التوالي، خلال ثلاث مباريات، ليرفع رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بينما ظل منتخب جوام بدون رصيد من النقاط في المركز الخامس الأخير بعد أن مني بالهزيمة الرابعة.





وأنهى المنتخب السوري الشوط الأول متقدما بهدفين سجلهما السومة، لاعب الأهلي السعودي، في الدقيقتين الثالثة و44.





وفي الشوط الثاني، أضاف السومة الهدف الثالث له ولمنتخب بلاده في الدقيقة 83، ثم اختتم زميله محمود المواس التسجيل بالهدف الرابع لسورية في الثواني الأخيرة من المباراة.