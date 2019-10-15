حبس عاطلين لخطفهما حقائب السيدات فى التجمع

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس عاطلين لخطفهما حقائب السيدات، في منطقة التجمع، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكشفت التحريات أن المتهمين هما "عصام. س "، و"وائل. م " عاطلين، وأقر المتهمان بارتكابهما وقائع خطف حقائب السيدات، في منطقة التجمع الخامس مستقلين دراجة بخارية، قاما بسرقتها منذ 3 شهور.



وأقر المتهمان بخطفهما لـ6 حقائب، وقاما ببيع الهواتف المحمولة لدي "س. ح "سيئ النية وتم ضبطه، وأقرا بحصولهما على الأموال والهواتف الموجودة، داخل الحقائب وإلقاء الحقيبة بمتعلقاتها في الصحراء.



وكانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة التجمع الخامس، تفيد بقيام عاطلين يستقلان دراجة بخارية بخطف حقائبهن، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التجمع الخامس من القبض على المتهمين وضبطهما، وبسؤالهما اعترفا بارتكابهما وقائع السرقة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.