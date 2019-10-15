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عالم

"الهجرة": الدولة تبذل جهدا عظيما لتحسين مناخ الاستثمار

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 05:26 م
الهجرة
الهجرة
أميرة ممدوح _ وفاء علي
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عقدت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على هامش فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، مائدة مستديرة بعدد من المستثمرين ورواد الأعمال المشاركين في المؤتمر، لفتح حوار موسع ومشترك بين المستثمرين المصريين بالداخل والعقول الاستثمارية المصرية بالخارج، وللإجابة حول سؤال لماذا نستثمر في مصر في الوقت الحالي.

كما اشتملت المائدة المستديرة على العديد من النقاشات التي تضمنت استراتيجيات تطوير الاستثمارات في مصر في العديد من المجالات، وتناول المستثمرون ورجال الأعمال آليات التعاون للنهوض بالاستثمار بصورة أكبر، وفتح السوق أمام المستثمرين، في ظل سوق قوي وواعد في قطاعات مختلفة.

في السياق ذاته، عرض المستثمرون عددًا من المقترحات الاستثمارية، التي يمكنها أن تحدث نهضة بالسوق المصري، وأهمية رفع سقف طموحاتنا وتوقعاتنا للمنافسة عالميا، بما يليق بحجم الاستثمارات في مصر، وأهمية دراسات الجدوى، وتوفير مناخ جيد للمستثمرين وتوطين التكنولوجيا في كل القطاعات، في ظل تحولات عالمية، علينا أن نلحق بهذه التطورات المتلاحقة.

في بداية كلمتها، رحبت وزيرة الهجرة، بالسادة الحضور من الخبراء المستثمرين المصريين بالخارج المشاركين بالمؤتمر، وقالت إنه كان لابد أن نبدأ مؤتمرنا بهذه المائدة المستديرة لكي نتعرف على إجابة سؤال لماذا نستثمر في مصر، لافتة إلى أن هناك الكثير من الجهود التي يتم بذلها لتحسين مناخ الاستثمار والعوامل الجاذبة للاستثمار، فكل ما تم قادر على جذب الاستثمار الأجنبي ولكن مصر الآن تحتاج لأبنائها ولهذا انتم متواجدين هنا اليوم.

ووجهت الوزيرة حديثها إلى المستثمرين، وقالت إنه تم عقد المؤتمر لكي تتحدثون وتطرحون كل ما تريدونه، فهو فرصة جيدة جدا للتعرف على ما حدث بمصر على الواقع وكافة الجهود التي يتم بذلها من تحسين لمناخ الاستثمار ومن تحسين جودة البنية التحتية وتوفير مصادر الطاقة، مؤكدة أنها تتمنى أن يتم الاستفادة القصوى من خلال الجلسات التي يتضمنها المؤتمر والتباحث حول فرص الاستثمار المتاحة في مصر.

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