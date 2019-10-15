بعد حرائق لبنان.. شيرين عبدالوهاب تعلن إقامة حفل وتخصيص العائد منه للمتضررين

حرصت المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب، على دعم الشعب اللبناني بعد حرائق الغابات التي اندلعت، أمس الإثنين، لأسباب مجهولة حتى الآن.



وشاركت "شيرين" بتغريدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر" معبرة عن حزنها وألمها الشديد، كاتبة: "قلبي يحترق على وطننا الغالي لبنان، لكن في مثل هذه المواقف، الكلام ليس كافيًا، أنا على أتم الاستعداد لإقامة حفل يكون كل العائد منه مُخصص للمتضررين من الحريق، وأناشد دولة رئيس الوزراء سعد الحريري أن تكون تحت رعايته".



يُذكر أن حرائق ضخمة اندلعت في عدة مناطق لبنانية، وأتى الحريق على آلاف الأمتار المتصلة بعدد من الأبنية السكنية وجامعة رفيق الحريري، وساهمت الرياح الشديدة على امتداد النيران وفقدان السيطرة عليها.

