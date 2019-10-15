الجيش الأفغانى: مصرع 7 أشخاص فى سقوط مروحية

أعلن مسئولون أفغان اليوم الثلاثاء، مصرع 7 من عناصر الجيش على الأقل؛ جراء تحطم مروحية تابعة للجيش في إقليم بلخ شمالي البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية عن محمد حديد رئيس المجلس الإقليمي في بلخ قوله "إن التحطم نتج عن مشاكل تقنية في مزار الشريف عاصمة الإقليم"، مشيرًا إلى أن المنطقة لا تشهد أي نشاط للجماعات المتمردة.

من جانبه أعلن المتحدث باسم الفيلق شاهين بالجيش الأفغاني في شمال البلاد، حنيف رضائي، اليوم الثلاثاء سقوط مروحية من طراز مي-17 أثناء هبوطها اضطراريًا.

وقال رضائي - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "نؤكد وقوع الحادث.. تعرضت مروحية من طراز مي- 17 تابعة للجيش الوطني لعطل فني، وأجرت هبوطًا اضطراريًا فارتطمت بالأرض".

وأضاف: "حتى الآن ليس لدينا معلومات إضافية حول مهمة المروحية ووجهتها وعدد الأشخاص الذين كانوا على متنها، كل هذه الأمور غير واضحة لغاية الساعة".