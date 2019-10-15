"مدبولى" يلتقى نائب الرئيس الأمريكى فى البيت الأبيض

يلتقي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في وقت لاحق، اليوم الثلاثاء، في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن مع مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكى.



ومن المقرر أن يبحث رئيس الوزراء مع المسئول الأمريكى خلال اللقاء، عددًا من محاور التعاون المشترك بين البلدين وملفات دعم العلاقات في مجالات عديدة، بالإضافة إلى القضايا والموضوعات ذات الشأن المشترك، وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.



يذكر أن رئيس الوزراء استهل زيارته لواشنطن بلقاء الرئيس الجديد لصندوق النقد الدولى ووزير الطاقة الأمريكية، فيما يلتقي أيضا عقب لقاء نائب الرئيس الأمريكي، مع كل من رئيس الغرفة التجارية الأمريكية وعدد من أعضاء الغرفة ورجال الاقتصاد الأمريكيين، بحضور الوفد الوزارى المرافق، حيث يبحث الجانبان إطار دعم التعاون المشترك في المجالات التجارية والفرص الاستثمارية فى مصر فى ظل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية المتنامية، التي تشهدها مصر حاليًا بشهادة المؤسسات الاقتصادية العالمية.