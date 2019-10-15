محافظ قنا يشهد سيناريو ومحاكاة فعلية للحماية من مخاطر السيول

شهد محافظ قنا عبد الحميد الهجان اليوم الثلاثاء، بثا مباشرا لسيناريو ومحاكاة فعلية للحماية من مخاطر السيول بمدينة قنا الجديدة " الحي الثاني موقع الـ 27 عمارة " من غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح المحافظ أن سيناريو المحاكاة افترض تضرر وحدات الإسكان الاجتماعي بالحي الثاني نتيجة تعرضها لأمطار غزيرة وسيول، مما أدى إلي حدوث خسائر في الأرواح والمنشآت والمرافق والمباني والطرق، لافتا إلى أن السيناريو تضمن إعادة فتح الطرق المؤدية من وإلي وحدات الإسكان الاجتماعي نتيجة تعرضها لمياه السيول والسيطرة على حريق اندلع بإحدى الشقق السكنية نتيجة ماس كهربائي وإنقاذ المحتجزين بها وانتشال سيارة جرفها السيل بها عدد من الأشخاص.

وأشار الهجان إلى أن الهدف من السيناريو هو الوقوف على مدى جاهزية الأجهزة التنفيذية لمجابهة الأزمات والكوارث حال وقوعها، مؤكدا أهمية التدريب في صقل ورفع القدرات باعتباره مكونا أساسيا من مكونات استراتيجية إدارة الأزمات والكوارث التي تولي القيادة السياسية أهمية كبيرة لتنفيذها بكافة المحافظات.