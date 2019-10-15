التعادل السلبي يخيم على مباراة الفلبين والصين بالتصفيات الأسيوية

خيم التعادل السلبي على مواجهة الفلبين والصين، اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023 لكرة القدم.



ولم ينجح مهاجمو الفريقين في ترجمة الفرص التي سنحت لهما طوال 90 دقيقة، لينتهي اللقاء بدون أهداف من الجانبين.



ورفع المنتخب الصيني رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة، في انتظار باقي نتائج مباريات المجموعة، فيما يحتل المنتخب الفلبيني المركز الثالث برصيد أربع نقاط.